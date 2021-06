Fekk heider for innsats i teiknekonkurranse

Nyhende

Lions Fredsplakatkonkurranse er ein årleg, internasjonal teiknekonkurranse i samanmeid med FN, der målet er å oppmuntre barn til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken. Alle deltakarane i sjuandeklassene i Sykkylven fekk besøk av Lions og delt ut is og ei rose for å ha vore med. Kvar klassevinnar fekk 500 kroner i premie, som skal brukast til noko kjekt for heile klassa.