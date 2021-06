Nyhende

I valfaget «Innsats for andre» får elevane sjølve velje kva dei vil arbeide med gjennom året, det kan til dømes vere å gjere tenester for andre, hjelpe til ved ein institusjon eller liknande. Grunna koronapandemien har moglegheitene vore noko avgrensa, og elevane har måtta tenkt alternativt. For jentene som Nyss har snakka med var det ikkje vanskeleg å bli einige om at dei ville gjere ein ekstra innsats for Kreftforeningen.