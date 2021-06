Kan få konsekvens for utrykking – kommunestyret vil ikkje utgreie

Nyhende

– Det er urovekkande at kommunestyret ikkje vil greie ut konsekvensen for ambulansetenesta ved at denne vegen kan forsvinne, seier Otto Magne Strømmegjerde (Ap) til Nyss etter kommunestyremøtet i Sykkylven måndag kveld.

Vegen han siktar til er den som går mellom fylkesveg 60 og Kyrkjevegen, like ved Berlihuset, på Klokkehaug like sør for Sykkylven sentrum. Det planlagde Berli boligtun, som var oppe til andre gongs politisk behandling under kommunestyremøtet, vil gjere at denne vegen vil forsvinne. Dette reagerer òg Framstegspartiet på.

– I ambulansetenesta nyttar vi denne vegen heile tida når vi er på utrykking. I eit vanleg år er dette vel 800–900 gonger, seier Anita Vollstad (Frp) som òg er seksjonsleiar for prehospitale tenester for Sykkylven, Stranda, Sula og Geiranger.

Om vegen forsvinn kan ambulanse i utrykking måtte køyre gjennom sentrum for å kome seg nordover, og til Circle K før dei kan kome seg på fylkesvegen sørover. Medan fylkesvegen har fartsgrense 70 km/t har Kyrkjevegen fartsgrense 50 km/t.

– Må vi gjennom sentrum er der òg ofte ein del varebilar og lastebilar som kan gjere trafikkbildet meir krevjande, seier Vollstad.

Strømmegjerde er klar på at dei ikkje ønsker å uroe nokon, men at ein burde i alle fall ha ein ordentleg utgreiing før ein bestemmer seg for kva ein skal gjere.

– For alt vi veit kan det hende dette ikkje får nokon konsekvens, men vi skulle ønske at ein i det minste hadde sett på det, seier han.

Ei stemme

Då saka var oppe i kommunestyret var det Trond Bonesmo frå Høgre som først var på talarlista. Han meinte at å miste denne vegen var eit offer ein måtte kunne godta.

– Det er positivt med ei fortetting av sentrum. Vegen er eit lite offer for å få til eit fint byggeprosjekt som alle jobbar med å få til. Dette må vi berre få banka gjennom, sa Bonesmo.

Neste mann på talarstolen var Otto Magne Strømmegjerde. Han delte Høgre si glede over å få fleire bustadtomter, men meinte ein måtte tenke seg om med tanke på vegen.

– Sist var der semje om at vegen var viktig for dåverande brannstasjon då dei nytta den til utrykking. Arbeidarpartiet ønsker at før ein bestemmer seg at ein òg vurderer ambulanseutrykkinga. Brannutrykking er òg viktig, sjølvsagt, men fakta er at det er fleire utrykkingar med ambulanse. Vi er ikkje trygge på å fjerne vegen før ein har greia ut konsekvensen for ambulanse, sa han.

Stømmegjerde fekk støtte frå Vollstad.

– Ambulansen køyrer nesten alltid ned den vegen, så dette vil forsinke utrykkinga, sa ho.

– Arbeidarpartiet foreslår å utsetje godkjenninga, sa Strømmegjerde.

Etter dette blei det kalla inn til eit fem minutts gruppemøte, før det vart avstemming.

Under avstemminga blei det 14 stemmer for og 15 stemmer mot utsetjing, noko som gjer at saka vil bli realitetsbehandla.