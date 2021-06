Nytt fenderverk

Nyhende

– Med tanke på større båtar som kan gjere seg nytte av kaia på Aure, så hadde vi ikkje noko anna val enn å skifte ut fenderverket med større dimensjonar av hjullasterdekk. I tillegg blir det installert ein ny trafo på tømmerkaia på Aursnes som kan forsyne ferjene med straum. Dette betyr at det ikkje lenger vil ligge ankra opp ferjer ved kaia på Aure. Ved Kaitrappa vil det også bli montert opp to lysstolpar. Totalt blir det investert for om lag 450.000 kroner på dei to kaiene, seier styreleiar og dagleg leiar i Storfjordterminalen AS, Jarle Strømmegjerde.