Set meir fokus på hets mot folkevalde

Nyhende

Media har i den siste tida skrive ein del om hets og trugslar mot folkevalde. Trugslar mot Lan Marie Berg frå Oslo MDG har vore mykje omtala i riksmedia, og for litt sidan fortalde Frank Sve (Frp) om ein truande telefon han fekk heime på Stranda. I år er det òg stortingsval, og i høve dette var politiet på besøk i kommunestyremøtet i Sykkylven måndag 21. juni for å informere om korleis politiet prioriterer dette. Dei var òg til stades under kommunestyremøtet i Stranda onsdag 23. juni.