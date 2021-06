Blir tatt over to budsjett

Nyhende

Under kommunestyremøtet måndag var innkjøp av ny tankbil til Sykkylven brann- og redningsteneste oppe til behandling. Dette vil gjere at tankbilen dei har i dag, ein 30 år gammal ombygd mjølkebil kan få gå av med pensjon. Kostnadsramma for ein ny bil er på 3,8 millionar kroner, eksklusiv moms.