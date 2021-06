Nyhende

Stranda Sentrumsforeining har tidlegare fått tildelt midlar til å investere i fleire leikeapparat for dei minste på Fløren Park. Både Sparebanken Møre og Stranda Energi har gitt større gåver, men også andre har gitt sitt den siste tida. Desse gåvene har vore nok til at sentrumsforeininga no har fått bestilt inn nye leikeapparat som snart kjem på plass.