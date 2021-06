Politikarane møtte dei eldre

Nyhende

Det er stortingsval til hausten, og valkampen er i gang for dei fleste. Mange lurer nok på kva for parti dei skal stemme på, og kven som set deira interesseområde høgast. Dei eldre er òg ei slik gruppe, og torsdag kveld hadde Stranda pensjonistlag invitert til politikarmøte på Storfjord kulturhus, der representantar frå Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Høgre var med. Her fekk politikarane sjanse til å svare for seg på ein rekke spørsmål, med alt frå Møreaksen til digitalisering av samfunnet.