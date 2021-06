Nyhende

Etter at Sondre Brunstad Fet (24) vart lånt ut frå AaFK til Bodø Glimt før siste sesong har han blitt ligameister i Norge, har spelt seg til fast plass på laget og no står kvalifisering til meisterligaen for tur. I tillegg har han kjøpt leilegheit i eit nytt bygg i Bodø, og no kjem endeleg kjærasten Olivia Helgesen frå Ålesund flyttande til Bodø.