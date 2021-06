Nyhende

Kven er dette? Namn: Kim Jacobsen

Alder: 33 år

Bustad: Blindheimsbakkane

Yrke: Hjelpemiddelteknikar i Sykkylven kommune

For to år sidan skulle Kim Jacobsen på ein to veker lang ferie til Sykkylven for å bli betre kjent med Fara Meta, dama han hadde treft tre månadar tidlegare. Det skulle vise seg å bli full klaff. Han vende tilbake til Kongsvinger, pakka flyttelasset og har sidan budd saman med Meta og hennar tre barn på Blindheimsbakkane.