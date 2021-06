Aanning får ikkje fritak

Nyhende

Steinar Aanning søkte om fritak frå sine politiske verv ut valperioden, grunna manglande tillit til rådmann og skogbrukssjef. Aanning sit som representant for FrP i kommunestyret, leiar i utval for viltforvaltning, 1. vara i formannskapet, kommuneplanutvalet, valstyret, partssamansett utval, miljø og kommunalteknikk og er fast representant i villreinnemnd for Reinheimen-Breheimen villreinområde.