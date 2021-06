Utsett for hackerangrep

Nyhende

Stranda kommune melder på si heimeside at folkebiblioteket har vore utsatt for eit hackerangrep. Ein kan låne og levere bøker som vanleg, men der er ikkje tilgang til lånaregisteret eller katalogen. Det vil seie at biblioteket ikkje kan fornye lån eller sjå kva bøker dei har inne. Fjernlån er òg ute av drift inntil vidare. Dei som har bestilt bøker frå andre bibliotek, så kan ta kontakt for å høyre om bestillinga har kome til biblioteket.