Nyhende

– Eg fremja først eit utsettingsforslag som fall. På bakgrunn av Stranda kommune sin svake økonomi, og at denne saka ikkje har vore handsama i eit einaste folkevald organ, korkje i formannskapet eller kommunestyret, så meiner eg at dette er uforsvarleg saksbehandling, og røysta dermed imot. Intensjonen med dette samarbeidet er mellom anna at Stranda kommune skal vere med å delfinansiere ei ny kai på Hellesylt som sikkert vil koste minst 60 til 90 millionar kroner. Ei slik investering er eit fylkeskommunalt ansvar, som Stranda kommune på ingen måte må involvere seg i, seier Frank Sve som reknar med at saka kjem opp att i fylkestinget i oktober.