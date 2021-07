Nyhende

– I samband med eit pilotprosjekt der fleire selskap, også Stranda kommune var involvert fekk vi over 40 millionar kroner til å utvikle prosjekta på Hellesylt. Flakk Gruppen AS har etter kvart kjøpt seg opp i prosjektet, og hadde først planar om å etablere ein såkalla hydrogen HUB (hydrogenproduksjon) i området Langeland/Tryggestad. Denne plasseringa er ikkje lenger aktuell. I staden har industriområdet (Øyrane) i Hellesylt sentrum peika seg ut. Reiselivsnæringa roper etter fornybar energi og berekraft, og då er hydrogen svært aktuelt. Dersom Flakk Gruppen AS kjøper arealet i sentrum, kan dette løyse ut midlar som kan nyttast til delfinansiering av ei ny ferjekai på Hellesylt, saman med fylkeskommunen og Flakk Gruppen AS. Dette er på alle måtar ei interessant kopling så lenge Flakk Gruppen AS også har planar om å satse på meir hotellaktivitet på Hellesylt, både i sentrum og på Ljøen, seier Jan Ove Tryggestad, som reknar med at sal av areal til Flakk Gruppen AS kjem opp som sak i kommunestyret i august.