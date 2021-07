Stor satsing på Hellesylt

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune er involvert i to pågåande prosjekt og tiltak knytt til infrastrukturutbygging og næringsutvikling i Stranda kommune, nærare avgrensa til Geiranger/Hellesylt og Geirangerfjorden verdsarvområde. Dette er prosjekta Geiranger Utvikling og «Omstilling Geirangerfjorden verdsarvområde og omland». Sistnemnde vart lagt fram for handsaming i fylkesutvalet 14. juni i år, men saka vart utsett. Parallelt med dette har Stranda kommune invitert fylkeskommunen inn i samtalar og drøftingar i samband med at kommunen og Flakk Gruppen AS arbeider med planar for hotellutbygging og etablering av hydrogenproduksjon/lagring og utskiping på Hellesylt. Møre og Romsdal fylkeskommune har eit areal som i dag er nytta til ferjekai og biloppstillingsplass. Dette arealet ligg inn til det arealet som er tenkt og ønskt nytta for etablering av det nye hotellet som Flakk Gruppen AS har under planlegging.