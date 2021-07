Nyhende

1. juli blei ferjeprisane i Møre og Romsdal senka med 25 prosent. Dette tyder at om du skal ha med deg ein personbil frå Sykkylven til Magerholm, vil du no måtte betale 92 kroner i staden for 123 kroner som det kosta før. Prisen på forskotsinnbetaling av Autopass for ferje har òg gått ned, frå 3.700 kroner til 3.000 kroner.