Snart slutt for Vik barnehage

Nyhende

I februar vedtok kommunestyret i Sykkylven ei omlegging av barnehagestrukturen i kommunen. Under budsjettmøtet i desember, 2020 kom kommunedirektør Geir Ove Vegsund lagt fram forslag om å legge ned tre barnehagar, for så å kjøpe ein av dei private for å samle tilbodet i sentrum. Barnehagane det var snakk om å legge ned var Tandstad, Vik og Blakstad barnehagar, der Tandstad og Vik var foreslått lagt ned i år, og Blakstad til neste år. Etter mykje debatt blei det i februar vedteke at Tandstad ikkje skulle leggast ned, som gjer at det berre er Vik som forsvinn i år. Den siste dagen med drift vil vere fredag 9. juli.