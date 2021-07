Båtnytt:

No vert 10-knopsgrensa fjerna

Frå og med 1. juli vart 10-knopsgrensa for båtførarane under 16 år fjerna. Fram til no har ikkje barn og ungdom under 16 år hatt lov til føre båtar med meir enn 10 hestekrefter eller som går fortare enn 10 knop.