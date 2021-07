– Ha ein plan B for ferieturen

Nyhende

– Statusen for begge kommunane per i dag er veldig positiv, då vi ikkje har fått inn meldingar om smitte på lang tid. Dette speglar litt situasjonen elles i landet, men vi ser der er område som har utbrot. Vi er nok ikkje ferdig med pandemien enno, seier Aleksander Sommerdalen, kommuneoverlege i Sykkylven og Stranda, til Nyss.

Fellesferien nærmar seg, og i år som i fjor er det mange som vil feriere innanlands. Nyleg har òg regjeringa opna for å reise utanlands til enkelte land, og måndag kom det meldingar om lange køar ved grenseovergangen til Sverige på Svinesund, og folk som mista flyet grunna lange køar på Gardermoen. Sommerdalen rår folk til å ha ein plan B for ferien.

– Sjølv om det ser ut som ein kan reise etter planen, kan ting fort endre seg. Om ein reiser utanlands kan dei nasjonale reglane også endre seg fort, og om ein ser at der er eit utbrot i området du har tenkt deg til, burde du vurdere å legge om planane dine, seier han.

– Følg råda

Kommuneoverlegen oppmodar òg folk til å følgje med på kva for råd og reglar som gjeld på den plassen ein reiser til.

– Det er viktig at desse råda blir følgde, og at ein held seg oppdatert, seier han og legg til at han skjøner at desse reglane kan vere frustrerande å ta omsyn til.

– Vi må nok leve med dei ei lita stund til.

Vaksinering

Sjølv om det er ferie, betyr ikkje det at vaksineringsprogrammet blir sett på vent. Sommerdalen fortel at han ser lyst på å komme eit godt steg vidare i vaksineringa i løpet av ferien.

– Vi ligg nokså likt i rute i både Stranda og Sykkylven per no, og vi har bemanning til å kunne halde fram med vaksinering gjennom ferieavviklinga, også opp mot dei ekstra dosane som kjem, seier han.

Når mesteparten av befolkninga vil vere vaksinert, er derimot vanskeleg å seie.

– Det har med den usikre vaksineleveransen å gjere. For ikkje så lenge sidan kom det meldingar og fleire Moderna-vaksinar til landet, og sidan fleire kommunar og område på Austlandet har kome rundt med førstedosevaksineringa, ønskjer dei å få tildelt færre vaksinar i ein periode. Dette vil kunne slå godt ut for kommunar på denne kanten av landet, seier Sommerdalen.

Denne veka, veke 27, byrjar vaksineringa av dei mellom 18–24 år i Sykkylven, samstundes som dei mellom 40–44 år. I Stranda kommune vaksinerer dei gruppe 9, dei frå 45–54 år. Sommerdalen fortel at det vil vere ein god vaksineleveranse i ferien. Då er det viktig at folk møter opp til time, sjølv om det er ferie.

– Vi er avhengige av at folk tar vaksinane. Det er veldig viktig for å få flokkimmunitet lokalt. Utover sommaren og hausten vil der nok vere moglegheiter for importsmitte, sjølv med mykje testing på grenseovergangane. Ein god vaksinedekning er viktig for at vi skal kunne få ein normal haust, så vi oppmodar folk på det sterkaste å prioritere vaksinering i ferien, seier han og legg til at det kan bli komplisert å måtte flytte vaksineringstimar.

– Det er eit komplekst system som skal rulle og gå. Vi har bemanning til å kunne ta unna vaksineringa, men ikkje til å gjere store forandringar på logistikken.

Han kjem òg med mykje ros til dei som bidreg til å få vaksineringa unna, sjølv om dei har ferie.

– Vi ville ikkje ha klart dette utan dei, og vi er svært takksame for innsatsen dei gjer. Vi har også fleire frivillige og pensjonistar som hjelper til, både i Stranda og Sykkylven, og dei gjer ein fantastisk innsats, seier Sommerdalen.

Ferieavvikling

For litt sidan opna regjeringa for at kommunar kan prioritere å få vaksinert tilsette ved barnehagar og skular. Sommerdalen fortel at det òg er ein prioritet i Sykkylven og Stranda.

– Det er ein prioritet for oss, og vi kan bruke inntil 10 prosent av dei tilsende vaksinane til denne gruppa, seier han.

Samstundes minner han om at det er ferieavvikling ved legekontora, som fører til mindre bemanning.

– Her vil vi oppmode om å vente med kontrollar som ein kan vente med, seier kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen i Sykkylven og Stranda.