Nyhende

– Heile saka om skuletomta har utvikla seg i feil retning og blitt ein farse. I utgangspunktet gjekk eg frivillig inn for at Sykkylven kommune skulle få kjøpe inntil 30 dekar i Bakkeøyane til ny sentrumsskule. På det tidspunktet hadde kommunen sagt nei til alternative skuletomter i Ullavik og Kagholen. Bakkeøyane hadde utpeika seg til det beste alternativet. Det heile enda med ein reguleringsplan der kommunen gjekk inn for å erverve 62 dekar, som betyr at eg no sit att med to vanskeleg tilgjengelege areal i aust- og vestenden av Bakkeøyane, seier Sigurd Johan Saure, som dei siste sju åra har kjempa for å få Sykkylven kommune til å forhandle om ein fornuftig kvadratmeterpris.