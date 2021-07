- Gler meg til å møte folk i dei store hendingane i livet.

Nyhende

Frå 1. juli vart Ann Kristin Langeland tilsett som prestevikar for eit år i Sunnylven og Stordal kyrkje. Ho har blitt godt teke i mot.

– Eg opplev mykje varme og gode tilbakemeldingar. Det har gjort at eg føler meg velkommen, noko som er eit fint innsteg i jobben, seier Langeland.

Omsyn til folk

Ann Kristin er sjølv frå Sunnylven og kjenner mange av innbyggjarane frå før. Ho er mindre kjent med dei som bur i Stordal, der startar ho for fullt i august. Innan den tid blir ho å vikariere i Stranda og Geiranger kyrkje i sommar.

Tidlegare har ho vore tilsett i kommune, men er ikkje bekymra for overgangen.

– Eg trur det blir fint. I kommune har eg vore vande med å ta omsyn til folk i ulike situasjonar i livet. Det vil eg gjere i kyrkja også.

Tilbake til kyrkja

Langeland ser fram til å ta fatt på diverse utfordringar. Ein av desse er å få folket tilbake til kyrkja. Det har vore eit og eit halvt år med korona, kor det har vore lite gudsteneste og aktivitet. No vil ho raust invitere inn igjen og håper folket kan få eit fint og godt møte med kyrkja. Å møte menneske med respekt i deira ulike fasar i livet er ein viktig del av dette.

– Ved sidan av jobb tar eg praktikum som deltidsstudie over to år. Så håper eg at eg får jobbe som prest vidare.