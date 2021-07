Bekymra for jerveangrepa i Fjord og Rauma

Nyhende

Førre veke var Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet, på besøk på Sunnmøre, følgt av 3.-kandidat for Møre og Romsdal Senterparti, Per Ivar Lied. Eitt tema for besøket var dei pågåande jerveangrepa i Rauma og Fjord.