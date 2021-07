Nyhende

Torsdag den 22. juli vil Sykkylven kyrkje halde ope for lystenning og ettertanke. Kyrkjeklokkene vil ringe over heile landet klokka 12 for å minnast dei omkomne og med bøn for dei etterlatne. I Sykkylven gjeld dette Ikornes og Sykkylven kyrkje. I Stranda gjeld dette Stranda, Sunnylven og Geiranger kyrkje.