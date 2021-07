Populært med yrkesfag

Nyhende

I ei pressemelding frå regjeringa står det at i år er det 1900 fleire søkjarar til yrkesfag enn til studieforberedande på Vg1.

– Norge treng fleire fagarbeidarar og difor er det bra at stadig fleire søkjer yrkesfag, seier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Dei siste åra har om lag halvparten av elevane søkt seg til yrkesfag på Vg1. I år er andelen 52 prosent. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglege utdanningsprogrammet med flest søkarar til vg1 og vg2.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglege utdanningsprogrammet med størst auke i søkjarar, med 290 fleire søkjarar på vg1 samanlikna med i 2020. Det er også auke i fleire av utdanningsprogram som var nye i fjor. Informasjonsteknologi og medieproduksjon har 230 fleire søkjarar, mens handverk, design og produktutvikling aukar med 30 prosent frå 360 til 470 søkjarar.

– Denne regjeringa har over fleire år satsa på yrkesfag, og det gir resultat. Fleire søker seg til yrkesfag, fleire får læreplass og fleire fullfører og tek fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, seier Melby.

Ifølge SSB kan Norge kome til å trenge så mange som 88 000 fleire fagarbeidarar i 2035.

Jenter vel utradisjonelt

– Det er særleg artig at så mange jenter har valt tradisjonelle gutedominerande program som bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag, seier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2012 var berre fire prosent av søkjarane til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter høvesvis 10 og 17 prosent av alle søkjarane.

– Aldri før har det vore fleire jenter som har søkt seg til desse utdanningsprogramma. Viss vi skal nå ein betre balanse mellom kjønna i arbeidslivet, då er det også ein føresetnad at fleire jenter og gutar vel utradisjonelt, seier Melby.