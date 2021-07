Nyhende

Stranda kommune melder på sine heimesider fredag 30. juli at to nye personar har testa positivt på covid-19. Dei skriv vidare at dei har fått stadfesta smitte på den som tok hurtigtest dagen før.

Det blir gjennomført smittesporing.

Kommunen vil igjen minne om å ha få nærkontaktar og halde avstand.