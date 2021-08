Tiltakspakke nummer tre er klar

Nyhende

Stranda kommune melder på si heimeside at dei har fått brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet med orientering om at dei no deler ut tiltakspakke 3 til lokalt næringsliv.

Stranda kommune fekk tidelt kr 1 153 000,- ved denne tildelinga. Kriteria er om lag dei same som ved siste tildeling, men det er teke med to nye typar næringsgreiner som ikkje vart nemnde i førre «pakke».

Målet med tilskotspakken

Departementet formulera målet slik:

«Målet med tilskotet er å setje kommunane raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale

verksemder som er særleg hardt råka av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordninga skal òg fungere som ei kommunal ventilordning, for å kompensere lokale

verksemder som har falle heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Kommunane skal bruke midlane på tiltak på lokale verksemder som er råka av strenge

smitteverntiltak. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer kostnadene

eller tapa for lokale verksemder som følgje av smitteverntiltak og nedstenging.

Kommunane har betydeleg fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte, avhengig

av den lokale situasjonen.»

Som ein ser er innretninga framleis slik at ein skal bruke midlane på bedrifter som er råka av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kort søknadsfrist

Næringssjef Inge Bjørdal oppmodar at dei som vil søke bør snarleg starte innhenting av dokumentasjon på reelle tap grunna smittevernrestriksjonar, slik at dette er klart til ein skal søkje. Det vil nemleg bli ein relativt kort søknadsfrist fordi departementet ønskjer at midlane skal kome i arbeid snarast råd.

Søknadsfrist er sett til fredag 3. september.