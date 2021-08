Ønskjer ikkje å flytte eller avlive oter på Ikornnes

Nyhende

Ein oter har vore observert på bryggja i småbåthamna på Ikornnes. Dette skal vere ein hannoter som har ete fisk og skaldyr inne på anlegget. I dette høvet har formann Einar Sætre i Ikornnes båtforeining send førespurnad om bistand frå Sykkylven kommune til å flytte eller avlive dyret grunna at dei er uroa for båtgjestar og for at oteren til dømes kan bite born. Dette melder Karl Johan Stadsnes frå eininga miljø og landbruk i Sykkylven kommune i ein e-post til Nyss.