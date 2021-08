Norstat si siste partimåling viser at

Frank Sve (Frp) er inne på tinget

Norstat si siste partimåling som er offentleggjort av NRK Møre og Romsdal viser ein formidabel framgang for Senterpartiet, stor tilbakegang for Høgre, og at Frank Sve er inne på Stortinget for Framstegspartiet.