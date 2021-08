Keeperhanskar for kvinner

Nyhende

Det er ikkje meir enn tre veker sidan det norske kvinnelege landslaget i beachhåndball lagde overskrifter verda over fordi dei blei bøtelagt for å ikkje møte i riktig påkledning under bronsefinalen i EM. Det er altså bestemt at kvinnene skal delta i bikini, medan mannfolka får gå i shorts og t-skjorte. I protest stilte dei i tights, noko som førte til ei bot på fleire tusen kroner. I solidaritet melde fleire at dei ville vere med på å betale bota, mellom anna den verdskjende artisten Pink.