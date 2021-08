Nyhende

I samband med at det skal byggast ny ferjekai på Festøy vest, blir det endring i rutetidene på sambandet Hundeidvik-Festøya. Samtlege ferjer som går til og frå Festøya må bruke same ferjekai. Rutetidene for sambandet Hundeidvik-Festøya vil difor bli tilpassa avgangstidene til sambandet Festøy-Solavågen, og skal gjelde frå 16. august. Arbeidet med den nye ferjekaia er forventa vil vare i om lag eitt år. Det er Fram Møre og Romsdal som melder dette.