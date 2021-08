Kortreist pensjonisttur

Nyhende

Vi gikk om bord i Turistbussen på Aure. Passerte Ekornes Fabrikker. Nordens største møbelbedrift. Ikornnes Friluftsbad og Blakstad gard. Første stopp ved ferjeleie i Hundeidvik. Dugnadsbygda der alle (nesten) er aktive i arbeid for å gjøre bygd si både trivelig og attraktiv. Nå sist eit tilbud for dei små, ein aktivitetspark. Kultur i videste stand må vite. Her fungerer samhold og naboskap. Kjærkomne attraksjoner og småskalatilbud til en voksende turistdestinasjon. Deretter over Hjørundfjorden til Festøya og videre langs Vartdalstranda til Ørsta. Vi passerte Vartdal Plastfabrikk. Gründeren starta i fjøresteinane med å spikre fiskekasser som senere ble støpt i plast. Flere produkter ble lanserte etter hvert, ringmurer, isolasjonsplater o.a. Nå satsa dei på bærekraft og sirkulær økonomi. Gode tider og en sunn økonomistyring gjør at de kan investere i framtidens grønne produktbehov. Vartdalingane har dreve fangst og fiskeri i generasjoner og har fostret mange kjente og fremgangsrike personer innen fiskeri. En kjent Vartdaling er tidligere Equinor-sjef Eldar Sætre. Nylig hanket inn som styreformann i Vartdal Plast. Oppdrett av laks driv dei også med på Vartdalsstranda. Vi passerer Sandvik Møbler, nå lite produksjon, og Grøvik Takrenne. Fabrikken på Håskjold som lever til hele Norge. Lenger inne i fjorden ligger Ørsta Stål/Vik Ørsta, ei bedrift med milliardomsetning. Ørsta er ei handels- og industrikommune, men også landbruket står sterkt.