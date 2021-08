Prøver på ny å arrangere storkonsert:

– Alle gode ting er tre

Nok ein gong vert det invitert til å vere med på eit stort korprosjekt på Sunnmøre. Korona har gjort at storhendinga har blitt utsett to gongar. No håpar arrangørane at det skal vere råd å få gjennomført konserten den tredje gongen den er sett opp, med premiere 27. august neste år.