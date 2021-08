Nyhende

– Folk er fortvilte, og det har nok vore eit sjokk for mange, trur eg. Ein stiller spørsmål om korleis dette er mogleg og slikt, og i den vanskelege situasjonen var det mange som syntest det var godt å kunne kome saman og vere i kyrkja, seier sokneprest Erlend Lunde i Sykkylven til Nyss.

Ei heil bygd er i sorg etter den tragiske hendinga i Velledalen søndag, der far og son Odd Kåre Fet (78) og Ole André Ramstad Fet (52) omkom då dei skulle flytte oksar på beite. Grunna hendinga opna Sykkylven kyrkje dørene måndag kveld, der dei som følte for det kunne kome.

– Her var nok vel 100 stykke innom i løpet av kvelden. Nokre sat i ti minutt medan andre var her ein time. Det var heilt fritt kor lenge ein ville vere her, seier Lunde.

– Heilt etter boka

Mange av dei som kom tende lys og sat i det stille, og soknepresten fortel at det var ei roleg stemning inne i kyrkja.

– Her var fleire til stades som folk kunne prate med. Mange av dei som kom uttrykte medkjensle til dei pårørande og fortviling over situasjonen. Fleire kom òg bort til meg og sa at det var fint at vi hadde opna opp, seier Lunde.

Alt gjekk òg fint føre seg i høve smittevernet.

– Vi har hatt tiltak i kyrkja heile tida, og alle som kom måtte sprite seg og registrere seg. Alle heldt godt avstand og folk tok berre på sine eigne lys. Alt gjekk heilt etter boka, seier soknepresten.

Samlingspunkt

Lunde seier at han veit at folk set pris på å kunne kome til kyrkja i slike stundar.

– Det er ein naturleg plass for folk i Sykkylven å søke i både krisar og glede, og eg er glad for at vi har gode kyrkjer i bygda som kan opnast og brukast i slike samanhengar, seier han.

I tida framover vil han ha fokus på dei nærmaste pårørande.

– Dei står i ein veldig vanskeleg situasjon, og dei har det nok uendeleg tungt akkurat no. Men, dei er mange som støttar opp om kvarandre og tek vare på kvarandre. Det er mitt inntrykk, seier sokneprest Erlend Lunde.