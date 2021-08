– Oksane er avliva

Nyhende

(Smp): Søndag døydde far og son Odd Kåre Fet (78) og Ole Andre Ramstad Fet (52) då dei skulle flytte oksar på beite i Sykkylven. Politiet mistenker at det er dyra som har tatt livet av dei to, men driv framleis med etterforsking.

Oksane skulle til slakt i haust, men er no avliva, fortel Tony Gjerde seksjonsleiar i politiet.

– Oksane vart avliva og henta ut måndag, seier han.

Tysdag har politiet krimteknikarar på staden der ulukka skal ha skjedd.

– Vi ønsker å danne oss et mest mogleg detaljert bilde over kva som har hendt, seier Gjerde til Sunnmørsposten.

