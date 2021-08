Nyhende

Tysdag var krimteknikarar frå politiet i Velledalen i Sykkylven for å gjere åstadgranskingar på staden der far og son Odd Kåre Fet (78) og Ole André Ramstad Fet (52) blei funne omkomne i helga. Leiar for polititenester i Sykkylven og Stranda, Tony Gjerde, fortel til Nyss at det vil ta litt tid før resultata frå undersøkinga er klare.