Kommunen har valt entreprenør for den nye sentrumsskulen

Nyhende

Sykkylven kommune har no gjennomført anbodskonkurranse for den nye sentrumsskulen i kommunen. Denne skulen vil vere dimensjonert for 500 elevar og skal stå klar til hausten 2023, og vil bli ei samanslåing av dei tre skulane i Sykkylven sentrum, Ullavik, Aure og Vik barneskular.

Frå nabofylket

Etter at seks entreprenørselskap leverte tilbod i anbodskonkurransen melder Sykkylven kommune at det er firmaet Åsen & Øvrelid A/S som blir innstilt til oppdraget. Dei er blant dei største entreprenørverksemdene i gamle Sogn og Fjordane fylke, og har hovudkontor i Førde og dotterselskap i Ålesund.

Kommunen melder at oppdraget vil vere basert på totalentreprise, og ha ein verdi i overkant av 200 millionar kroner. Byggjestarten skal vere planlagt til seinhausten 2021.

Fornøgd

I ein kommentar til kommunen si nettside fortel ordførar Odd Jostein Drotninghaug (Sp) at han er fornøgd med at prosjektet tydelegvis har vore interessant for entreprenørmarknaden, og at kostnadane ser ut til å halde seg omtrent der kommunestyret tenkte seg. Han ser fram til byggestarten og at prosjektet skal kome skikkeleg i gang.

Ordføraren gler seg òg til at sykkylvingane skal kunne ta i bruk ein moderne og funksjonell skule som også vil innehalde ein fullverdig idrettshall og ein godt integrert kulturskule, og seier at dette kjem til å bli eit skikkeleg løft for kommunen.