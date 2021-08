Vedlikehald på Magerholm

Nyhende

Trafikantar som har tatt ferja mellom Sykkylven og Magerholm måndag 23. august har sikkert lagt merke til at ferja køyrer litt annleis enn normalt. I staden for å bruke den vanlege hovudkaia når ferja legg til kai på Magerholm, brukar dei reservekaia som er vendt mot Sykkylven i staden. Operativ leiar hos sambandet i Fjord1, Terje Seljestokken, fortel til Nyss at dette er grunna vedlikehaldsarbeid.