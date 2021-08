Nyhende

I anledning skulestart tok politibetjentane Stian Vikås og Daniel Lied seg ein tur innom Ringstad skule på måndag. Dette for både å helse på nye og gamle elevar, men også for å vere synlege i trafikken rundt skulen. Krysset Bygdavegen og Storgata like ved skulen er ei utfordring då det både er tungt trafikkert og uoversiktleg.