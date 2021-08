Startar i kyrkjelydshuset

Nyhende

Måndag var det skulestart i vårt distrikt og mange elevar hadde både gleda og grua seg litt dei siste dagane.

Åtte nye elevar ved skulen

I Sunnylven var skulestarten litt annleis også i år, då elevane startar hausten i kyrkjelydshuset. Den nye skulen er ikkje klar før etter jul og dermed må elevane nytte seg av alternative lokale framover.

I år var det fire nye elevar som starta på første trinn i Sunnylven, men rektor Agnes Siljeset fekk også presentert fire andre barn som har flytta til bygda. Alle dei fire nyinnflytta skal starte på ulike trinn, og dermed er det mange som får ein ny elev i klassa i år.

Held seg til budsjettet

Totalrenoveringa av skulen på Hellesylt held fram for fullt og ein kan allereie no sjå delar av dei spreke fargane som kjem opp på ytterveggane etter kvart. Planen er at elevane skal inn til jul.

– Ja elevane får starte det nye året i nyoppussa skule, men allereie veka før jul vil dei hjelpe til med å få det siste på plass, seier dagleg leiar i HT Bygg, Tarjei Korsbrekke.

– Har det dukka opp uventa kostnader eller utfordringar undervegs?

– Vi er innanfor budsjett i samsvar med kontrakten og vi har heller ikkje hatt mange uventa utfordringar undervegs. Ein ting som kom til etter prosjektstart var ombygginga av bomberommet, der det no har kome nye garderobar. Kjøkkeninnreiinga skal også snart monterast, og då får skulen eit heilt nytt og moderne skulekjøkken.

Utedo blir innedo

Korsbrekke kan også fortelje at andre etasje no er nesten ferdig. Alle veggane er måla, inventaret har kome på plass og snart skal golvbelegget på plass.

– Den største endringa vert kanskje at uvêrsbuda med toalett, no har blitt integrert i bygget og elevane kan dermed gå tørrskodd på toalettet utan å til dømes møte på turistar i sommarhalvåret, seier Korsbrekke med ein liten latter.

– Det vert også garderobar ved inngangspartiet slik at barna kan henge frå seg klede og sko nede og ikkje oppe ved kvart klasserom som før. Dei kan med andre ord springe i sokkelestane på heile skulen om dei vil.

Korsbrekke, som sjølv har små barn, trur alle vil verte nøgde med skulen når den står klar.

– For det er jo det som er viktigast, at barna våre får det bra på skulen, avsluttar Korsbrekke.