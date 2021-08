Nyhende

Søndag 15. august kom det inn melding om at ein mann hadde blitt kritisk skada etter ei fallulukke i Geiranger. Han hadde tatt seg over eit gjerde ved ei vegskulder og fall fleire meter. Mannen blei frakta med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Leiar for polititenester i Sykkylven og Stranda, Tony Gjerde, fortel til Nyss at tilstanden no er betre.