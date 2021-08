Nyhende

Det er andre skuledag for jentene når Nyss får prate med dei på skuleplassen. Ylva Hovet Arntzen (13) har tidlegare vore elev ved Vik skule og har no starta i klasse 8B, medan Nora Hagen Kjøsnes (13) har vore elev ved Hundeidvik privatskule og har starta i 8D. Dei gir begge uttrykk for at dei var glade for å få ein lita pause frå timane sine når journalisten kom.