Nyhende

Det blir fleire granneoppgjer mellom fotballaga Stranda og Sykkylven. Allereie komande måndag skal G19-laga som spelar i 2. divisjon møte kvarandre på Sykkylven Stadion. Det er alltid spesielt moro når grannelaga møter kvarandre til dyst. Og kven av dei to juniorlaga som er best, står att å sjå. Men vi reknar med at det er fleire tilskodarar som vil møte fram for å sjå dei unge talenta. Også damelaga Sykkylven, og det samansette laget mellom Stordal og Stranda som spelar i 3. divisjon skal møte kvarandre den 22. september. Kampen vil bli spelt på Stranda Stadion på Mona. Kampen som etter alle solemerke vil samle eit stort publikum er 5. divisjonsoppgjeret på herresida mellom Stranda og Sykkylven på Stranda stadion den 9. september. Nyss reknar med at arrangøren syt for ei god ramme rundt denne prestisjetunge kampen!