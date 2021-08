Ålesund Strykekvartett til Stranda

Nyhende

Sveinung Bjelland har vore i kulturhuset før. Den gongen som akkompagnatør for Arve Tellefsen. No er det han sjølv som er hovudpersonen. Musikarane i Ålesund strykekvartett er Ai-Ling Chiu, fiolin, Laurens Weinhold, fiolin, Linda Bønes, bratsj og Samuel Skrede, cello. Sveinung Bjelland medverkar på klaver. Dei skal framføre verk av Felix Mendelssohn og Robert Schumann. Om komponistane skriv arrangøren at Felix Mendelssohn var eit av 1800- talet sine vedunderbarn, som skreiv mange verk før han fylte 20 år, og at desse framleis er på standardrepertoaret den dag i dag. Arrangøren fortel vidare at Robert Schumann gav ut klaversyklusen «Kinderszenen» i 1838, som blei til stor inspirasjon og påverka enormt mykje av mindre klaververk skrive vidare utover på 1800-talet.