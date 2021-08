Avliva måse, fekk nesten 2.500 kroner i godtgjersle

Nyhende

I eit vedtak frå Mattilsynet avdeling Sunnmøre kjem det fram at Storfjord Veterinærservice AS har fått ei godtgjersle for naudhjelp til dyr på 2.358,75 kroner. Pengane får veterinær Niek Adriaan Schreijer for å ha avliva ein skadd måse medan han hadde sommarjobb i Lofoten i juli.