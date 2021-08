Ole-Andre og Odd Kåre blei bisette i dag

Nyhende

Om kvelden 15. august skulle Odd Kåre Fet og Ole André Ramstad Fet flytte nokre oksar som var på beite. Noko skjedde på staden der, som enda med at begge dei to mennene blei hardt skadde og omkom. I dag vart dei bisette i Sykkylven kyrkje. Gravferda vart vist på storskjerm i Velledalen grendehus.

Kjensl e ladd

Det var ein vakker og sterk seremoni, der det kom fram kor viktige dei to mennene var for deira næraste, og også for nærområdet. Spesielt vart det peika på Odd-Kåre sitt sterke engasjement for lokalsamfunnet og kor mykje dei begge stilte opp for lokalfotballen, og også Ole André sitt oppmerksame blikk og Odd-Kåre sitt problemløysande hovud. Dei to kistene stod side om side, akkurat slik det vart skildra at dei to likte å jobbe; i lag. Ein tydeleg kjensleprega prest, nydeleg song, eit blomehav og rørande ord frå nokre av dei som hadde dei kjær gav seremonien ei vakker ramme på ein svært tung dag.