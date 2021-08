Sosakjøt i solskin

Nyhende

Fredag var det duka for den første av i alt tre, elle fleire, gratis middagar til dei eldre i regi av Stranda Pensjonistlag.

Buss frå Hellesylt

Jeppe Jelle stod i døra og tok i mot dei første 70 som hadde meldt seg på. Saman med Per Arne Emdal og Rasmus Røyrhus sørga han for å få alle innskrivne i «manntalet» slik koronareglane krev det. Frå Hellesylt kom det ein buss med over 40 menn og kvinner som tok turen til Stranda denne fine ettermiddagen. Stemninga vart ikkje mindre etter at Sigurd braut inn og sa at kjøtet kom frå Ole Ringdal på Hellesylt. Dei resterande plassane vart fylt opp av Strandarar.

Ny dato vert sett opp ved behov

– Det er snart fullteikna også komande torsdag, men vi har plass på torsdagen etter. Er interessa stor nok så sett vi opp endå ein dag. Her skal alle som vil få seg et godt måltid, seier Jeppe Jelle, leiar i Stranda Pensjonistlag.

Sigurd og Eva Eide stod for matserveringa med hjelp Lene Nordhagen og påtroppande sjef for kulturhuset Hilderun Søholt. Om ikkje alle var svolten då dei kom, så blei dei det når lukta av sosekjøt fylte storsalen. Praten gjekk og etter middagen så var det kaffi og riskrem med heimelaga raud saus.

– Maten var god og vi koste oss, men det hadde vore enda bedre med litt underhaldning også, sa ein nøgd Nils Inge Frøysa.