Nyhende

Hanne Støylen, fagleiar for flyktningtenesta i Sykkylven, fortel til Nyss at dei tok kontakt med Sunnmøre friluftsråd for litt under eit år sidan. Dei hadde sett at dei hadde hatt artige aktivitetar saman med vaksenopplæringa i Ålesund, og dette kunne Støylen tenkje seg å få gjennomført her også. Det var dei sjølvsagt positive til.