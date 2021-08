Flaskeposten

Nyt bylivet

Pål Sindre Frøysa (36) veit å sette pris på at Oslo no har opna opp igjen. Han er over snittet interessert i mat, og liker å oppleve det byen har å by på av restaurantar, kultur og aktivitetar. I den nye jobben i Scania er lastebilar i fokus.