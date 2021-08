Nyhende

Denne veka har Ålesund Pride gått av stabelen, ifølgje Ålesund kommune. I samanheng med dette er eitt av måla at regionen skal bli kledd i regnbogen sine fargar. Arrangørane, The North West AS, Ålesund Pride og Ålesund sentrumsforeining, skriv i arrangementet på kommunen sin nettstad at for å nå berekraftsmåla og utvikle gode samfunn så er mangfald kritisk.