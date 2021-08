Nyhende

Både politiet og forsikringsselskapa har merka ein auke i talet på melde sykkeltjuveri, og Gjensidige skreiv i ei pressemelding tidlegare denne månaden at gjennomsnittsverdien på eit sykkeltjuveri har auka med 20 prosent på under to år. Dei skriv i same pressemelding at ei undersøking viser at fire av ti nordmenn har opplevd å få stelt sykkelen sin.